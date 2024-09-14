Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 Diumumkan Hari Ini

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |08:51 WIB
Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 Diumumkan Hari Ini
Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 Diumumkan. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Seleksi CPNS 2024 memasuki tahap pengumuman hasil seleksi administrasi. Pengumuman disampaikan hari ini sampai 19 September 2024.

Pelamar dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 di sscasn.bkn.go.id atau di website resmi instansi terkait yang dilamar pendaftar.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024 bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 16 Oktober - 14 November 2024.

Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 di SSCASN

1. Pelamar bisa mengunjugi portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id

2. Kemudian login dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan informasi saat melamar.

3. Lalu klik tombol "Cek Hasil" atau "Lihat Pengumuman". Situs akan menampilkan status hasil seleksi administrasi Anda, apakah lolos atau tidak lolos.

4. Jika lolos, dapat mengunduh dokumen pengumuman atau jadwal seleksi berikutnya yang mungkin diperlukan untuk proses selanjutnya.

CPNS

Seperti diketahui, pada tahap pendaftaran tercatat ada 3,8 juta pelamar CPNS 2024 sampai 11 September 2024, pukul 08.00 WIB.

Mengutip data BKN di instagramnya, data pelamar saat ini mencapai 3.872.844. Terdiri dari yang submit atau sudah mengakhiri pendaftaran (resume) sebanyak 3.321.312 pelamar.

Memenuhi syarat (MS) dari instansi sebanyak 1.727.771 pelamar dan tidak memenuhi syarat (TMS) dari instansi 319.904.

Berikut jadwal lengkap seleksi CPNS 2024:

- Pengumuman Seleksi 19 Agustus - 10 September 2024

- Pendaftaran Seleksi 20 Agustus - 10 September 2024

- Seleksi Administrasi 20 Agustus - 17 September 2024

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 - 19 September 2024

- Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 - 28 September 2024

- Masa Sanggah 20 - 22 September 2024

- Jawab Sanggah 20 - 24 September 2024

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah 23 - 29 September 2024

1 2
