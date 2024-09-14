Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Meroket, Hampir Rp1,5 Juta per Gram

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:58 WIB
Harga Emas Antam Meroket, Hampir Rp1,5 Juta per Gram
Harga Emas Antam Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik lagi hari ini. Emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp1.439.000 per gram, setelah sehari sebelumnya melonjak Rp20.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu (14/9), menjadi Rp1.285.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2024).

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp769.500

- Harga emas 1 gram: Rp1.439.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.818.000

- Harga emas 3 gram: Rp4.202.000

- Harga emas 5 gram: Rp6.970.000

- Harga emas 10 gram: Rp13.885.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191398/emas_antam-Ii4s_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Cetak Rekor! Naik Rp59.000 Jadi Rp2.561.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191229/harga_emas_antam-WhyZ_large.jpg
Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa! Naik Rp11.000 Jadi Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/622/3190974/harga_emas-BPtV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember Naik Rp8.000, Dekati Rp2,5 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190796/harga_emas_antam-r6gB_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Desember Turun Rp4.000 Jadi Rp2.483.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement