Harga Emas Antam Meroket, Hampir Rp1,5 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik lagi hari ini. Emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp1.439.000 per gram, setelah sehari sebelumnya melonjak Rp20.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu (14/9), menjadi Rp1.285.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2024).

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp769.500

- Harga emas 1 gram: Rp1.439.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.818.000

- Harga emas 3 gram: Rp4.202.000

- Harga emas 5 gram: Rp6.970.000

- Harga emas 10 gram: Rp13.885.000