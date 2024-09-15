Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Dibanderol Rp1.439.000/Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:32 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Dibanderol Rp1.439.000/Gram
Harga emas antam stagnan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan yang dijual PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) tak mengalami perubahan. Harga emas hari ini stagnan di harga Rp1.439.000 per gram pada Minggu (15/9/2024).

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga stagnan di level Rp1.285.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

