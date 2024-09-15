Rencana Revitalisasi Pasar Ternak Tanah Abang, Ridwan Kamil: Jadi Pusat Kehidupan Ekonomi

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana merevitalisasi pasar ternak kambing dan sapi di Tanah Abang, Jakarta.

Revitalisasi ini akan menjadi bagian program pembangunan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah tersebut.

Gagasan ini disampaikan Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil saat beraudiensi dengan warga dan pedagang hewan potong di Pasar Ternak, Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

“Saya hadir di sini untuk bersilaturahmi. Dari sini, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi, curhatan warga yang akan dimasukkan ke visi-misi. Jakarta boleh jadi kota global, tetapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang sudah menjadi pusat kehidupan ekonomi maupun budaya sejak lampau,” ujar Kang Emil.

Dari sudut pandang keilmuannya sebagai arsitek berpengalaman, revitalisasi pasar yang diusung oleh Kang Emil tidak semata membangun pasar bersih yang ideal. Sebab, berdasarkan teori perkotaan, jika harga bidang tanah yang ingin dibangun terlalu mahal, maka bangunan yang akan berdiri di atasnya harus bersifat multifungsi.

Selain pasar, bangunan yang akan direvitalisasi tersebut juga berfungsi tempat tinggal pekerja sekaligus tempat interaksi sosial warga Tanah Abang, terutama mereka yang tinggal di Jalan Raya Sabeni.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga menampung berbagai curhatan warga mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal hingga kebersihan sungai. Salah satunya, disampaikan oleh Bang Roni.