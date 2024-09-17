Incar Duit 28.000 Orang Kaya Dunia Masuk Family Office, Luhut Bebaskan Pajak

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengincar harta kekayaan 28.000 orang kaya dunia agar masuk family office di Indonesia.

Pembentukan family office di Indonesia masih terus dimatangkan, termasuk kebijakan bebas pajak.

Istilah family office merujuk pada suatu perusahaan atau wadah yang menyediakan layanan untuk mengelola keuangan atau harta kekayaan milik satu atau lebih keluarga super kaya di dunia.

Adapun, aspek yang masuk dalam kajian pemerintah adalah perihal pajak. Artinya, uang dari keluarga super kaya yang disimpan di family office Indonesia bakal dikenakan pajak?

Merespons hal tersebut, Luhut mengatakan, bila pajak yang dikenakan kepada keluarga kaya raya cukup tinggi, maka berpotensi menghalangi mereka untuk mengucurkan harta kekayaannya untuk dikelola di Indonesia.

Dampak dari kebijakan itu membuat orang-orang super kaya akan memilih menyimpan uangnya di family office yang difasilitasi negara lain, misalnya Singapura.

“Ada orang bilang ‘lho kalau kita tidak pajakin, kita dapat apa?’ Tapi kalau bilang kita pajakin dia enggak masuk ke kita, dia lari ke tempat lain yang memberikan insentif yang bagus,” ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Luhut memandang, Indonesia harus kompetitif dengan Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, hingga Dubai terkait dengan regulasi family office, sehingga, mampu menarik minat investasi lebih banyak lagi.

“Jadi negara ini harus bersiap kompetitif, kalau kita bisa kompetitif dengan Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, Dubai, orang datang kemari,” ujarnya.

Pemerintah tengah mengincar 28.000 orang super kaya di dunia agar bisa menyimpan uangnya di kantor keluarga. Wadah tersebut tengah digodok otoritas saat ini.

Menurutnya, family office menjadi peluang emas atau golden opportunity bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan family office agar bisa menampung uang dari keluarga super kaya dunia.

“Ini sekarang berkeliaran, tadi saya baru saja bicara sama pak Sandi ‘Ndi, lu inget enggak yang sekarang angka orang-orang kaya dunia yang sedang cari naruh duitnya?’ 28.000 sekian, golden opportunity, kita tinggal nyiapin tempat, family office,” katanya.