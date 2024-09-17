Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Baru, Pembebasan PPN dan PPnBM bagi Pejabat Asing

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:05 WIB
Aturan Baru, Pembebasan PPN dan PPnBM bagi Pejabat Asing
Pembebasan PPN dan PPnBM Bagi Pejabat Asing. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempermudah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024 (PMK 59/2024) tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

PMK 59/2024 secara resmi disahkan pada tanggal 2 September 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, mengatakan kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik.

"PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN sesuai dengan prinsip trust but verify,” ujar Dwi Astuti, Selasa (17/9/2024).

Dwi juga menambahkan penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement