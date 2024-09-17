Erick Thohir Tata Ulang 20 Aset Gedung BUMN di Monas

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir segera melakukan penataan ulang 20 aset gedung milik BUMN di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Pasalnya, pemanfaatan aset perseroan saat ini belum maksimal.

Dua aset yang dipandang belum optimal digunakan adalah gedung milik PT Pertamina (Persero) dan PT Telkomsel (Persero) Tbk. Adapun rencana optimalisasi aset BUMN sejalan dengan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bakal menata ulang kawasan Monas.

“Kami juga berharap kawasan Monas ini karena kita memiliki 20 aset jumlahnya, ada gedung Pertamina yang sudah kosong, lalu juga ada beberapa gedung seperti Telkomsel yang tidak maksimal juga," ujar Erick dalam peresmian Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Dia memandang, penataan ulang dan pemanfaatan gedung milik perseroan negara perlu dilakukan, mengingat pemerintah pusat, termasuk Kementerian BUMN, bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Erick mengaku, sudah ada pembicaraan dengan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. Di mana, penataan ulang kawasan Monas dilakukan berbarengan dengan optimalisasi aset BUMN.

"Kami melihat kalau memang sesuai dengan target, maka banyak sekali gedung ini termasuk Kementerian BUMN akan pindah pak, jadi kami waktu itu coba berpikir berdiskusi dengan Pj Gubernur DKI, supaya kawasan ini ditata ulang," jelas dia.