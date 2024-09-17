Indonesia Islamic Financial Center Diresmikan, Erick Thohir: Ekonomi Syariah Harus Dibangun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Presiden menilai bahwa Indonesia punya potensi menjadi pusat halal dunia.

Menurutnya, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua dunia, memiliki total populasi sekitar 236 juta.

Jumlah itu menjadi potensi bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah melalui optimalisasi ekosistem halal di Indonesia, dimulai dari perbankan dan keuangan syariah sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

BACA JUGA: Jokowi Resmikan Indonesia Islamic Financial Center demi Geber Ekonomi Syariah hingga Pusat Halal Dunia

“Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar dan potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada tidak lepas ke negara yang lain. Dengan catatan kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki,” ujar Jokowi, Selasa(17/9/2024).

Bank Syariah Indonesia menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah dinilai harus tumbuh dan memiliki manajemen modern. Selain itu, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar potensial.

“Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional asia, dan juga di dunia. Untuk itu saya menyambut baik kehadiran kawasan Indonesia Islamic Financial Center,” paparnya.

BACA JUGA: Kolaborasi BPKH dan Bank Muamalat Perjuangkan Ekonomi Syariah

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat Kawasan Indonesia Islamic Financial Center menjadi komitmen BUMN dalam meningkatkan sektor ekonomi syariah Indonesia. Dia bersyukur kawasan yang terdiri atas Gedung BSI Tower dan Menara Danareksa telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden mengingatkan kami di awal-awal, bagaimana ekonomi syariah harus terus dibangun, untuk itu kami mulai mengkonsolidasi bank-bank BUMN syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini telah memberikan hasil menggembirakan dengan peningkatan aset dan posisi BSI yang merangsek ke 10 bank terbesar Indonesia,” ucap Erick.

Selain itu, BUMN juga membangun platform dan kawasannya agar semua yang berhubungan dengan ekonomi syariah bisa terpadu. Erick menambahkan, IIFC berada di lokasi yang sangat strategis.