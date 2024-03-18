Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ICDX Ungkap Upaya Perkembangan Komoditi Syariah di Indonesia

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:17 WIB
ICDX Ungkap Upaya Perkembangan Komoditi Syariah di Indonesia
ICDX ungkap perkembangan komoditi syariah di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa perdagangan ICDX mengungkapkan upaya Indonesia dalam mengembangkan komoditi syariah. Hal ini disampaikan dalam Talk Show ICDX yang bertema "Menjelajahi Dinamika Komoditi Syariah: Peluang dan Tantangannya".

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama ICDX Nursalam menyampaikan perkembangan komoditi syariah mulai meningkat sejak 2021. Saat ini, perkembangan tersebut terus berlanjut dengan bergabungnya 8 lembaga keuangan syariah.

“Transaksi Komoditi Syariah di Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) makin diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari peserta serta nilai transaksi yang terus bertambah. Sejak pertama kali transaksi di tahun 2021, hingga saat ini jumlah peserta dan transaksi terus mengalami peningkatan. Data hingga saat ini, jumlah peserta transaksi komoditi syariah di ICDX mencapai 8 peserta Lembaga Keuangan Syariah," ujar Nursalam, Senin (18/3/2024).

Dia menyebutkan peningkatan jumlah peserta transaksi komoditi syariah tersebut berbanding lurus dengan nilai transaksi yang terjadi. Pada 2024 sampai dengan Februari, total transaksi komoditi syariah di ICDX mencapai 224 miliar. Hal tersebut dimanfaatkan untuk subrogasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121569/mes_turki-COIW_large.jpg
MES Turki Bahas Ottoman Waqf, Sistem Wakaf yang Jadi Pilar Ekonomi dan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/622/3112962/keuangan_syariah-lstA_large.jpg
Industri Keuangan Syariah RI Punya Potensi Besar, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/320/3099395/menakar-potensi-ekonomi-dan-keuangan-syariah-ri-di-2025-ZzCTosnf61.jpg
Menakar Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah RI di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064124/indonesia-islamic-financial-center-diresmikan-erick-thohir-ekonomi-syariah-harus-dibangun-WLAokZf83J.jpg
Indonesia Islamic Financial Center Diresmikan, Erick Thohir: Ekonomi Syariah Harus Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3029024/icdx-transaksi-komoditi-syariah-capai-rp450-miliar-xPHpdPsfut.jpg
ICDX: Transaksi Komoditi Syariah Capai Rp450 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/622/3021102/mnc-sekuritas-buka-kelas-online-jadi-investor-syariah-buruan-daftar-EpjHQYTABw.jfif
MNC Sekuritas Buka Kelas Online Jadi Investor Syariah, Buruan Daftar!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement