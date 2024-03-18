ICDX Ungkap Upaya Perkembangan Komoditi Syariah di Indonesia

JAKARTA - Bursa perdagangan ICDX mengungkapkan upaya Indonesia dalam mengembangkan komoditi syariah. Hal ini disampaikan dalam Talk Show ICDX yang bertema "Menjelajahi Dinamika Komoditi Syariah: Peluang dan Tantangannya".

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama ICDX Nursalam menyampaikan perkembangan komoditi syariah mulai meningkat sejak 2021. Saat ini, perkembangan tersebut terus berlanjut dengan bergabungnya 8 lembaga keuangan syariah.

“Transaksi Komoditi Syariah di Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) makin diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari peserta serta nilai transaksi yang terus bertambah. Sejak pertama kali transaksi di tahun 2021, hingga saat ini jumlah peserta dan transaksi terus mengalami peningkatan. Data hingga saat ini, jumlah peserta transaksi komoditi syariah di ICDX mencapai 8 peserta Lembaga Keuangan Syariah," ujar Nursalam, Senin (18/3/2024).

Dia menyebutkan peningkatan jumlah peserta transaksi komoditi syariah tersebut berbanding lurus dengan nilai transaksi yang terjadi. Pada 2024 sampai dengan Februari, total transaksi komoditi syariah di ICDX mencapai 224 miliar. Hal tersebut dimanfaatkan untuk subrogasi.