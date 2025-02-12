Industri Keuangan Syariah RI Punya Potensi Besar, Ini Buktinya

JAKARTA - Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar. Dengan lebih dari 230 juta jiwa populasi Muslim, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk layanan keuangan berbasis syariah, yang terus menunjukkan tren positif di berbagai sektor, termasuk perbankan, investasi, dan asuransi.

Dalam beberapa tahun terakhir, produk syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan berbasis syariah yang etis dan transparan.

Bank Indonesia mencatat peningkatan aset keuangan syariah sebesar lebih dari 15% per tahun, sementara pasar asuransi syariah tumbuh pesat dengan kontribusi utama berasal dari produk haji, perlindungan kesehatan, dan investasi berbasis syariah. Tren ini menunjukkan potensi besar untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi di sektor keuangan syariah.

Selain itu, dalam catatan OJK, industri keuangan syariah telah menorehkan kinerja yang cukup baik dengan total aset sebesar Rp2.742,28 triliun per Agustus 2024.

1. Perkuat Kemitraan di Keuangan Syariah

Sun Life Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, bank pertama murni syariah di Indonesia memperpanjang kemitraan strategis bancassurance hingga tahun 2036. Langkah ini dirancang untuk memperluas layanan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia, mendukung kebutuhan nasabah serta mengoptimalkan potensi besar pasar syariah yang terus berkembang.

Kemitraan strategis ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 dan berfokus pada membangun kerja sama untuk memenuhi kebutuhan nasabah Bank Muamalat melalui produk bancassurance (penjualan produk asuransi melalui jaringan perbankan).

“Kemitraan ini memungkinkan kami untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inovatif kepada nasabah, baik untuk persiapan perjalanan haji, perlindungan kesehatan, maupun kebutuhan finansial lainnya. Dengan perpanjangan ini, kami berkomitmen untuk mendukung Bank Muamalat menjadi salah satu yang terdepan di sektor perbankan syariah,” ujar sChief Distribution Officer & Sharia Director Sun Life Indonesia Danning Wikanti di Jakarta, Rabu (12/2/2025).