Bank Bangkrut di RI Makin Banyak

Bank Bangkrut di Indonesia Semakin Banyak. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Jumlah bank bangkrut di Indonesia terus bertambah. Yang saat ini menjadi sorotan adalah PT BPR Nature Primadana Capital.

PT BPR Nature Primadana Capital berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perizinan yang dilakukan oleh BPR Nature Primadana telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Jumat 13 September 2024.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, agar tenang dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Annas.

LPS terus memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital.