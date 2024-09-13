Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangkrut, LPS Siap Bayar Simpanan Nasabah BPR Nature Primadana Capital

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:10 WIB
Bangkrut, LPS Siap Bayar Simpanan Nasabah BPR Nature Primadana Capital
LPS siapkan pembayaran klaim nasabah BPR (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital. Izin BPR Nature Primadana telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak hari ini, Jumat (13/9/2024).

Adapun PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Annas dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, bersumber dari dana LPS.

Topik Artikel :
BPR Bangkrut BPR Perbankan bank ojk LPS
