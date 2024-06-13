Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Bayar Rp331 Miliar Simpanan Nasabah BPR Karya Remaja Indramayu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |20:36 WIB
LPS Bayar Rp331 Miliar Simpanan Nasabah BPR Karya Remaja Indramayu
BPR Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Karya Remaja Indramayu. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan data terbaru pelaksanaan likuidasi dan pembayaran klaim simpanan layak bayar Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI).

Berdasarkan data LPS, Kamis (13/6/2024), yang telah dibayarkan LPS telah mencakup total simpanan sebesar Rp331,15 miliar atau 97,98% dan total rekening sebanyak 33.400 rekening atau 97,26% pada 31 Mei 2024.

BPR Karya Remaja Indramayu merupakan bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK sejak September 2023 lalu.

Sebagai informasi, berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim dari tahun ke tahun telah menunjukan tren yang positif.

Sebagai gambaran, proses pembayaran klaim tahap pertama penjaminan nasabah pada tahun 2021 membutuhkan waktu antara antara 9 sampai dengan 14 hari kerja.

Namun sekarang pada tahun 2024 menjadi lebih cepat, hanya membutuhkan 5 hari kerja saja sejak bank dicabut izin usahanya utk pembayaran tahap pertama yang mencakup lebih dari 70% nasabah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164093/bank-bNKR_large.jpg
Sudah 3 Bank Tutup di 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158809/purbaya-JTgv_large.jpg
LPS Cabut Izin 2 BPR, Ada Indikasi Terlibat Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094648/daftar-terbaru-18-bank-bangkrut-di-indonesia-m9g36dZ60k.png
Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094647/jumlah-bank-tutup-makin-banyak-ojk-cabut-izin-bpr-pakan-rabaa-solok-selatan-lZucYQOvOI.jpg
Jumlah Bank Tutup Makin Banyak, OJK Cabut Izin BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091315/jumlah-bank-bangkrut-di-indonesia-jadi-16-GJ7m8E4rYF.jpg
Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Jadi 16
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091235/ada-bank-bangkrut-di-aceh-begini-nasib-nasabahnya-kTlaCwlKxu.jpg
Ada Bank Bangkrut di Aceh, Begini Nasib Nasabahnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement