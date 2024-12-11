Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia

JAKARTA - Bank tutup di Indonesia semakin bertambah. Terbaru PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan yang masuk daftar bank bangkrut di Indonesia.

Menurut Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Roni Nazra menjelaskan, pencabutan izin usaha PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Di mana pada 6 Mei 2024, OJK telah menetapkan BPR Pakan Rabaa Solok Selatan sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan, karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 26 November 2024, OJK menetapkan BPR Pakan Rabaa Solok Selatan dalam status pengawasan tersebut, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 135/ADK3/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Dengan demikian, kini bertambah lagi bank bangkrut di Indonesia. Berikut daftar terbaru bank bangkrut hingga 11 Desember 2024:

1. PT BPRS Kota Juang Perseroda

2. PT BPR Nature Primadana Capital

3. BPR Sumber Artha Waru Ageng

4. BPR Lubuk raya Mandiri

5. BPR Bank Jepara Artha

6. BPR Dananta

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

8. PT BPR Sembilan Mutiara

9. BPR Aceh Utara