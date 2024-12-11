Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |23:04 WIB
Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia
Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank tutup di Indonesia semakin bertambah. Terbaru PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan yang masuk daftar bank bangkrut di Indonesia.

Menurut Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Roni Nazra menjelaskan, pencabutan izin usaha PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Di mana pada 6 Mei 2024, OJK telah menetapkan BPR Pakan Rabaa Solok Selatan sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan, karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 26 November 2024, OJK menetapkan BPR Pakan Rabaa Solok Selatan dalam status pengawasan tersebut, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 135/ADK3/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Dengan demikian, kini bertambah lagi bank bangkrut di Indonesia. Berikut daftar terbaru bank bangkrut hingga 11 Desember 2024:

1. PT BPRS Kota Juang Perseroda

2. PT BPR Nature Primadana Capital

3. BPR Sumber Artha Waru Ageng

4. BPR Lubuk raya Mandiri

5. BPR Bank Jepara Artha

6. BPR Dananta

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

8. PT BPR Sembilan Mutiara

9. BPR Aceh Utara

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014/perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089/perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185302/perbankan-aK3i_large.jpg
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement