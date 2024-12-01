Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Jadi 16

JAKARTA - Jumlah bank tutup di Indonesia kembali bertambah. Kali ini yang ditutup adalah PT BPRS Kota Juang Perseroda dari Aceh.

Bila ditotal sudah ada 16 bank yang tutup pada periode Januari-November 2024 dikarenakan telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) karena indikasi praktik penipuan (fraud).

Pada semester pertama 2024, jumlah BPR yang izinnya dicabut sudah tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah BPR yang tutup ini juga lebih tinggi daripada rata-rata dalam 18 tahun terakhir.

Baru-baru ini, OJK mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda dari Aceh pada 29 November 2024. Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menjelaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 13 Maret 2024, OJK telah menetapkan PT BPRS Kota Juang Perseroda sebagai bank yang dalam pengawasan (Bank Dalam Penyehatan/BDP) karena rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang sangat rendah (-184,74%), Cash Ratio (CR) yang buruk (3,53%), dan tingkat kesehatan bank yang sangat buruk dengan Peringkat Komposit 5 selama dua periode berturut-turut.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 125/ADK 3/2024 tanggal 19 November 2024, yang membahas Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPRS Kota Juang Perseroda, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak menyelamatkan PT BPRS Kota Juang Perseroda dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya.

Tantangan tersebut menyebabkan 15 BPR tutup akibat proses likuidasi. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 6 hingga 7 BPR mengalami kebangkrutan, yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manajemen dari pemiliknya.

OJK memprediksi bahwa sampai akhir tahun 2024, akan ada sekitar 20 BPR yang tutup. Berikut adalah daftar 16 BPR yang sudah tutup hingga 29 November 2024.

1. PT BPRS Kota Juang Perseroda

2. PT BPR Nature Primadana Capital

3. BPR Sumber Artha Waru Ageng

4. BPR Lubuk raya Mandiri

5. BPR Bank Jepara Artha