Anak Buah Luhut Sebut Harga Kendaraan Listrik di RI Harus Terjangkau

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menyebut transisi kendaraan listrik di Indonesia bisa menjadi peluang pertumbuhan ekonomi RI. Pemerintah menargetkan 13 juta kendaraan roda dua dan 2 juta kendaraan roda empat pada 2030.

“Untuk mewujudkan EV di Indonesia, kita perlu membuatnya tersedia, terjangkau, serta menyediakan infrastruktur yang baik dan kendaraan yang andal. Ini akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas," ujar Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin, Rabu (18/9/2024).

Untuk mendorong kendaraan listrik massal pada 2030, Kemenkomarves menggelar pertemuan tertutup para pemangku kepentingan. Pertemuan melibatkan Kemenkomarves, lembaga nirlaba global RMI, Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV), the Indonesia Environment Fund (IEF), and the Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).

Pertemuan tertutup ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama untuk membahas strategi yang dapat dilakukan guna mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV) di Indonesia, seiring dengan progres negara menuju target ambisius untuk memiliki 13 juta kendaraan roda dua listrik (e-2W) dan 2 juta kendaraan roda empat listrik (e-4W) di jalan raya pada tahun 2030.

Lokakarya yang diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Sustainable Forum (ISF) ini membahas hambatan penting dalam penggunaan EV di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, serta keterlibatan korporasi dan konsumen. Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi mobilitas listrik di negara ini, yang selaras dengan Strategi Nasional Dekarbonisasi Sektor Transportasi yang dipimpin oleh Kemenkomarves.