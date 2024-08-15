Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kendaraan Listrik Diminta Diperbanyak, Luhut: Rp38 Triliun Habis untuk Biaya Pengobatan

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |08:31 WIB
Kendaraan Listrik Diminta Diperbanyak, Luhut: Rp38 Triliun Habis untuk Biaya Pengobatan
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Kendaraan Listrik. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pentingnya kendaraan listrik diperbanyak sebagai langkah strategis untuk menekan polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di wilayah Jakarta.

"Nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap kita masukkan EV (electric vehicle)," kata Luhut dikutip Antara, Kamis (15/8/2024).

Luhut menekankan bahwa penggunaan transportasi massal dengan kendaraan listrik sangat penting untuk diterapkan, mengingat indeks kualitas udara di Jakarta berkisar antara 170 hingga 200.

Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

Luhut menambahkan, polusi udara telah menimbulkan dampak kesehatan yang serius, yang membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat.

1 2
