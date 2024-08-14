Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disinggung Luhut, PGN Amankan Gas dari Blok Cepu dan Muriah

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:55 WIB
Disinggung Luhut, PGN Amankan Gas dari Blok Cepu dan Muriah
PGN amankan gas dari Blok Cepu dan Muriah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) selaku Subholding Gas Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Pertamina EP Cepu untuk pasokan gas dari Blok Cepu dan Amandemen PJBG dengan Saka Energi Muriah Ltd untuk pasokan gas dari Blok Muriah.

Penandatanganan yang dilaksanakan pada gelaran IOG Supply Chain & National Capacity Summit 2024 (IOG SCM Summit) ini diwakili oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Rosa Permata Sari dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

Industri minyak dan gas (migas) sangat penting bagi perekonomian, sehingga diperlukan eksplotasi sumber/ pasokan yang dimiliki untuk memaksimalkan pertumbuhan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah, SKK Migas, badan usaha bersama pemangku kepentingan lainnya berperan untuk optimalisasi rantai pasokan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa potensial gas yang besar berhasil ditemukan di IDD, Sulawesi Selatan yang bisa tumbuh kurang lebih 20 TCF. Selain itu, potensi gas lainnya juga ditemukan di Masela dan Andaman.

"Tinggal bagaimana kita mengelolanya bersama-sama, bagaimana kita bekerja sama dan kita juga harus mempunyai orang-orang cakap untuk mengelolanya," jelas saat menyampaikan keynote speech dalam opening ceremony IOG SCM Summit yang digelar di Jakarta Convention center, Senayan, Rabu, (14/8/2024).

Luhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia, dan salah satu kuncinya adalah memanfaatkan pasokan dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyampaikan bahwa pengembangan industri migas dalam negeri akan memperkuat rantai pasokan, mengurangi ketergantungan impor serta mempercepat penyediaan barang dan jasa. Lebih lanjut, pengembangan pasokan yang ada juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184351/fsru_lampung-Sfd0_large.jpg
FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181975/pgn-6MeV_large.jpg
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181721/gas_bumi-4zaq_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165889/rups_pgn-3ZXS_large.jpg
Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto Jadi Dirut hingga Wamen Hukum Jabat Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165124/gas_industri-cmf3_large.jpg
Pasokan Gas ke Industri Pulih 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement