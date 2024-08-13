Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Pasokan LNG, PGN (PGAS) Sepakati Kontrak dengan Donggi-Senoro

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |18:50 WIB
Dapat Pasokan LNG, PGN (PGAS) Sepakati Kontrak dengan Donggi-Senoro
Pasokan LNG untuk Domestik (Foto: Subholding Gas Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk (PGAS) mendapatkan tambahan pasokan LNG baru dari sumber domestik yang dikelola oleh PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG).

PGN dan DSLNG telah menyepakati kontrak payung pembelian LNG melalui Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA).

Kesepakatan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Confirmation Memorandum untuk rencana pembelian satu (1) kargo LNG pada bulan September 2024 (CM September) sebesar 135.000 m3 setara 3.159.000 MMBTU.

Kesepakatan antara PGN dan DSLNG ini akan menambah pasokan gas hasil regasifikasi LNG untuk area Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Tengah. Dengan jangka waktu perjanjian sepanjang 5 tahun, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dalam penyerapan gas bumi untuk keberlanjutan penyediaan energi bersih ramah lingkungan untuk kegiatan bisnis dan investasi terutama dari sektor industri dan komersial.

“Penambahan pasokan gas dalam bentuk LNG merupakan wujud upaya berkelanjutan PGN untuk senantiasa memenuhi kebutuhan demand dan menjaga iklim investasi sektor industri serta komersial. Dengan pertumbuhan permintaan LNG yang makin meningkat, sampai dengan saat ini, PGN terus berkoordinasi dengan operator-operator lapangan gas untuk menggali peluang potensi penambahan LNG dari berbagai sumber,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184351/fsru_lampung-Sfd0_large.jpg
FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181975/pgn-6MeV_large.jpg
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181721/gas_bumi-4zaq_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165889/rups_pgn-3ZXS_large.jpg
Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto Jadi Dirut hingga Wamen Hukum Jabat Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165124/gas_industri-cmf3_large.jpg
Pasokan Gas ke Industri Pulih 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement