HOME FINANCE HOT ISSUE

Gas Bumi Bikin Hemat Biaya Industri Kuliner

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |14:14 WIB
Gas Bumi Bikin Hemat Biaya Industri Kuliner
Gas Bumi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan gas bumi bagi industri kuliner kian menjadi pilihan. Penggunaan gas bumi selain untuk menghemat biaya energi tapi bisa menjaga efisiensi operasional dapur.

Salah satunya industri kuliner yang mengandalkan gas bumi yakni Bon Ami di Surabaya.

Bon Ami tercatat menggunakan gas bumi dengan rata-rata volume pemakaian sekitar 2.100 meter kubik per bulan.

"Bon Ami merupakan salah satu pelanggan PGN dengan banyak cabang di Surabaya. Kami mengapresiasi kepercayaan Bon Ami pada PGN untuk menyediakan energi," kata Area Head PGN Surabaya Arief Nurrachman dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (4/1/2026).

Pihaknya juga berkomitmen memberikan layanan yang optimal untuk Bon Ami, termasuk dari segi keamanan demi menunjang kenyamanan pelanggan.

Gas Bumi Hemat Biaya

Operational Manager Bon Ami Surabaya Ervin Liana mengatakan penggunaan gas bumi memberikan sejumlah keuntungan dari sisi teknis maupun efisiensi biaya. 

 

Halaman:
1 2
