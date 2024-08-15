Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha Ragu Bangun Hotel di IKN, Ini Reaksi Anak Buah Luhut

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:53 WIB
Pengusaha Ragu Bangun Hotel di IKN, Ini Reaksi Anak Buah Luhut
Istana di IKN Nusantara (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) soal menimbang-nimbang membangun hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim)

Alasan PHRI, belum diketahui persentase jumlah penduduk dan kunjungan orang di kawasan IKN.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, prospek investasi perhotelan di IKN cukup menjanjikan karena tingginya aktivitas pemerintahan. Menurutnya, ke depan jumlah kunjungan ke ibu kota baru bakal signifikan.

Sehingga, memungkinkan para investor di bidang properti, salah satunya perhotelan, akan masuk berinvestasi.

“Jadi sebenarnya dengan banyaknya aktivitas pemerintah di IKN, itu kebutuhannya sebenarnya akan bagus ya, jadi kalau misalnya bukan mereka nanti akan ada pasti akan ada (investor),” ujar Rachmat disela-sela gelaran IDX Channel ESG 2024 Conference, di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (15/8/2024).

Rachmat tidak mempersoalkan sikap PHRI saat ini. Justru dia mengajak BPP PHRI atau para anggotanya untuk melihat langsung progres pembangunan IKN. Dia meyakini, pasar properti sangat potensial di kawasan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement