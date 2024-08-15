10 Konglomerat Indonesia yang Tanamkan Dana di IKN

10 konglomerat Indonesia yang tanamkan dana di IKN ( Foto: Okezone)

JAKARTA- Ada 10 konglomerat Indonesia yang tanamkan dana di IKN. Terlebih, beberapa konglomerat yang rela mengucurkan puluhan triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Berikut 10 konglomerat Indonesia yang tanamkan dana di IKN:

1. Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group)

Pihaknya membangun hotel Swissotel Nusantara (Agung Sedayu Group) dengan dana patungan Rp20 triliun bersama perusahaan lainnya yang tergabung.

2. Anthony Salim (Salim Group)

Pemilik Salim Group juga ikut memberikan dana patungan bersama Agung Sedayu Group.

3. Franky Wijaya (Sinarmas)

Franky juga ikut memberikan dana patungan Rp20 triliun bersama Agung Sedayu Group.

4. Budi Hartono (Djarum)

Grup Djarum juga ikut memberikan dana patungan Rp20 triliun bersama Agung Sedayu Group.

5. Wiliam Katuari (Wings Group)

Pihak Wiliam Katuari yang merupakan pemilik Wings Group juga ikut memberikan dana patungan Rp20 triliun bersama Agung Sedayu Group.