HOME FINANCE PROPERTY

IKN Buka 2 Lelang Proyek Hunian ASN Lewat Skema KPBU

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |12:02 WIB
IKN Buka 2 Lelang Proyek Hunian ASN Lewat Skema KPBU
Badan Otorita IKN membuka lelang dua proyek hunian Aparatur Sipil Negara. (Foto: Okezone.com/Waskita)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk dua proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek pertama, pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan KIPP 1B dengan nilai investasi Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 m² beserta fasilitas penunjang.

Proyek kedua, pembangunan delapan tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 m² beserta fasilitas penunjang.

Kedua proyek akan dilaksanakan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT), yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menjelaskan bahwa pembukaan lelang KPBU ini merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN.

"Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi," ujar Sudiro, Sabtu (15/11/2025).

 

Halaman:
1 2
