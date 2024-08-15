Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup dengan Indeks S&P 500 Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:26 WIB
Wall Street Ditutup dengan Indeks S&P 500 Menguat
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 ditutup lebih tinggi pada perdagangan Rabu (14/8/2024) waktu setempat. Hal ini memperpanjang rekor kemenangannya menjadi lima sesi. Karena data inflasi terbaru meyakinkan investor yang bertaruh bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga AS bulan depan.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX), ditutup pada 5.455,21, naik 0,38 persen atau 20,78 poin. Nasdaq Composite (.IXIC), ditutup pada 17.192,60, naik 0,03 persen atau 4,99 poin. Dow Jones Industrial Average (.DJI), ditutup naik 242,75 poin atau 0,61 persen pada 40.008,39.

Nasdaq Composite juga membukukan kenaikan harian kelima berturut-turut, meskipun hampir tidak mencapai wilayah positif karena Alphabet dan beberapa saham teknologi berkapitalisasi besar terbebani.

Pergerakan umumnya tenang karena banyak investor pergi berlibur di bulan Agustus, dan pemicu baru untuk perdagangan tidak ada, berkontribusi pada gambaran keseluruhan yang lesu di antara tolok ukur.

Data harga konsumen AS terbaru, yang dirilis sebelumnya pada hari Rabu, memperkuat ekspektasi bahwa Fed akan memulai pemotongan suku bunga pada bulan September.

Halaman:
1 2
