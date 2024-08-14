Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Data Harga Produsen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:30 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Didorong Data Harga Produsen
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup naik pada perdagangan Selasa (13/8/2024) waktu setempat. Kemudian mencapai level tertinggi hampir dua minggu setelah data harga produsen yang lebih lemah memperkuat taruhan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik 90,04 poin, atau 1,68 persen, hingga berakhir pada 5.434,43 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) naik 407,00 poin, atau 2,43 persen, menjadi 17.187,61 dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 408,63 poin, atau 1,04 persen, menjadi 39.765,64.

Harga produsen AS meningkat lebih rendah dari yang diharapkan pada bulan Juli karena kenaikan biaya barang diredam oleh layanan yang lebih murah, yang menunjukkan bahwa inflasi terus menurun. Dalam 12 bulan hingga Juli, PPI meningkat 2,2 persen setelah naik 2,7 persen pada bulan Juni.

Investor sekarang menunggu angka harga konsumen yang sangat penting untuk bulan Juli pada hari Rabu dan data penjualan ritel pada hari Kamis untuk memperkuat taruhan pada pemotongan suku bunga agresif oleh bank sentral AS.

“Angka inti PPI memperkuat narasi bahwa Fed telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga inflasi relatif terkendali dan bahwa langkah yang lebih mungkin adalah pemotongan suku bunga lebih cepat daripada nanti,” kata Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities.

