HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Beragam Jelang Data Ekonomi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:33 WIB
Wall Street Ditutup Beragam Jelang Data Ekonomi AS
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Senin (12/8/2024). Hal ini karena investor bersiap menghadapi serangkaian data ekonomi AS minggu ini, terutama harga konsumen, untuk mengukur prospek kebijakan moneter Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Selasa (13/8/2024) S&P 500 (.SPX) naik 0,23 poin hingga ditutup pada 5.344,39 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) naik 35,31 poin, atau 0,21 persen, menjadi 16.780,61 dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 140,53 poin, atau 0,36%, menjadi 39.357,01.

Dow Jones Industrial Average turun. Indeks acuan S&P 500 dan Indeks Komposit Nasdaq yang sarat teknologi ditutup lebih tinggi.

Indeks Russell 2000 (.RUT), yang berfokus pada perusahaan kecil, turun 0,9 persen.

"Lonjakan ke rotasi menuju perusahaan berkapitalisasi kecil, seperti Russell 2000 dan siklus secara umum serta keuangan, merupakan perdagangan yang sangat populer beberapa minggu lalu dan itu benar-benar terurai," kata James Abate, kepala investasi di Centre Asset Management di New York.

"Jika Anda melihat tren dalam pendapatan dan pertumbuhan, kita tidak memiliki ekonomi yang meluas dan berkembang yang akan mendukung perluasan pertumbuhan dan apresiasi harga saham," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
