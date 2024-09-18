Segini Harta Kekayaan IShowSpeed, YouTuber yang Bantah Batik dari Malaysia

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Youtuber IShowSpeed asal Amerika Serikat (AS) yang membantah Batik adalah warisan budaya Malaysia.

Hal ini berawal saat IShowSpeed berkunjung ke Malaysia. Dia mendapat bingkisan dari salah satu penggemarnya, yakni beberapa potong kemeja batik.

IShowSpeed menunjukkan batik yang diberikan penggemarnya. Bahkan, dirinya memakai batik tersebut yang diklaim oleh pemberinya merupakan warisan asli Malaysia.

Tak percaya dengan hal tersebut, IShowSpeed yang memiliki nama asli Darren Jason Watkins Jr langsung mengeceknya melalui laman pencarian Google. Ternyata dia menemukan bahwa batik merupakan warisan budaya asli Indonesia dan sudah terdaftar di UNESCO.

"Batik dari Indonesia. Tunggu, ini dari Malaysia atau Indonesia. Pencarianku mengatakan ini dari Indonesia. Kenapa mereka mengatakan ini dari Malaysia?," kata IShowSpeed dalam video unggahannya di kanal YouTube pribadinya.

Saat ini IShowSpeed sedang berada di Indonesia. Dirinya sudah mengunjungi Kota Tua sampai sore ini di Pasar Baru Jakarta.

Masyarakat yang tahu keberadaannya pun mengerumuni IShowSpeed. Banyak memberikan hadiah sampai memberikan minum.

Lalu berapa harta kekayaannya? Diketahui bahwa IShowSpeed memiliki harta hingga USD10 juta atau setara Rp153,12 miliar (kurs Rp15.312/USD). IShowSpeed merupakan seorang YouTuber, streamer dan rapper.

Namun dirinya lebih dikenal saat streaming langsung di video game seperti Roblox, Fortnite dan FIFA. Dirinya juga menjadi sorotan karena kerap kasar dan mioginis saat melakukan streaming.

Setelah bergabung dengan YouTube pada tahun 2016, dia mulai melakukan streaming langsung di Twitch dengan alias IShowSpeed ​​pada tahun 2017.

Bermain video game "NBA 2K" dan "Fortnite," awalnya ia hanya menarik sedikit penonton. Namun, popularitasnya terus meningkat, dan pada musim semi tahun 2021 ia telah mencapai 100.000 pelanggan.

Dia menjadi viral karena perilakunya yang sering melakukan kekerasan di siarannya, termasuk komentarnya yang merendahkan pemain lain.