Harta Kekayaan YouTuber Terkenal IShowSpeed, Bisa Hasilkan Ratusan Miliar Rupiah dalam Sekejap

JAKARTA – Harta kekayaan YouTuber terkenal IShowSpeed. IShowSpeed, atau yang lebih dikenal sebagai Speed, adalah seorang YouTuber dan streamer terkenal asal Amerika Serikat.

Nama aslinya adalah Darren Jason Watkins Jr. Ia dikenal dengan kontennya yang energik dan reaksi yang berlebihan saat bermain game, terutama saat kalah atau frustasi. IShowSpeed juga sangat menyukai sepak bola dan merupakan penggemar berat Cristiano Ronaldo.

IShowSpeed atau Speed telah merintis kariernya sebagai konten kreator YouTube sejak 2016, Speed telah mengunggah 1.594 video dengan total mencapai 4,6 juta tayangan. Saat ini YouTube IshowSpeed telah meraih 40,8 juta subscribers, demikian dikutip pada Minggu (20/6/2025).



Melansir Social Blade, pendapatan IShowSpeed tercatat mencapai sekitar USD72.000 hingga USD1,1 juta atau Rp1,1 miliar hingga Rp16,3 miliar (kurs Rp16.400) dalam 30 hari terakhir, serta sekitar USD522.000 hingga USD8,3 juta atau Rp8,5 miliar hingga Rp135,3 miliar dalam 1 tahun terakhir.



Namun, pendapatan seorang YouTuber dapat berubah setiap bulannya tergantung pada jumlah penontonnya.