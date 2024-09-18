Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Keppres Pindah Ibu Kota Tunggu IKN Siap, Jokowi: Tanda Tangan Gampang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:11 WIB
Keppres Pindah Ibu Kota Tunggu IKN Siap, Jokowi: Tanda Tangan Gampang
Presiden Jokowi soal Keppres IKN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi menyatakan penandatanganan dapat dilakukan kapanpun, namun ia menunggu kesiapan dari IKN dari semua aspek.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, disana harus betul betul siap betul. Kalau cuma hanya tanda tangan, tanda tangan gampang. Satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

"Pindah itu semua harus siap. Bukan hanya gedung yang siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," sambungnya.

Menurutnya, pindahan rumah dinilai susah apalagi perpindahan ibu kota ke IKN.

Halaman:
1 2
