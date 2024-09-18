Jokowi Groundbreaking IKN Tahap 8 Dibangun Usai PON 2024

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan groundbreaking tahap VIII akan digelar usai penutupan PON XII Aceh - Sumut pada Jumat 20 September mendatang.

Basuki menjelaskan, hal tersebut lantaran menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menutup PON 2024 terlebih dahulu, sebelum memimpin langsung seremonial peletakan batu pertama proyek milik investor di IKN.

"Jadwal awal, setelah penutupan PON, Bapak Presiden mau ke sana (IKN), nanti kalau Bapak kesana, ada groundbreaking, ada peresmian," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Pada groundbreaking tahap 8 di bulan September 2024 ini, targetnya ada 8 pelaku usaha yang menjadi investor baru IKN. Adapun 2 diantaranya merupakan badan usaha dari Asing.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt Wakil kepala OIKN, Raja Juli Antoni menyebutkan total investasi dari kedua investor asing tersebut diperkirakan Rp650 miliar, dari negara China dan Australia.