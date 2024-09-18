Advertisement
SMART MONEY

7 Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |06:17 WIB
7 Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu
Ilustrasi 7 game penghasil uang Rp100 ribu
A
A
A

JAKARTA - Rekomendasi game penghasil uang sehari Rp100 ribu bisa Anda coba. Dengan memainkannya, bisa membuat Anda mendapatkan tambahan penghasilan.

Namun, Anda tetap perlu berhati-hati dan memilih game untuk memastikan jika permainan tersebut terbukti membayar seperti apa yang ditawarkannya

Berikut game penghasil uang sehari Rp100 ribu:

1. Jungle Box

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin berupa daun dengan bermain game atau menyelesaikan misi. Daun tersebut kemudian dapat ditukarkan menjadi saldo Dana yang bisa dicairkan langsung ke rekening.

2. JOYit

Dalam aplikasi JOYit, Anda bisa bermain game dan mengumpulkan poin yang nantinya dapat ditukar ke dalam saldo DANA, pulsa ataupun voucher game.

3.Mobile Premier League

Merupakan aplikasi untuk para pencinta eSport khusus nya game, menawarkan kurang lebih 20 game yang bisa mendapatkan uang.

