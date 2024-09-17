Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Gratis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:06 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Gratis
10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari gratis. Aplikasi penghasil uang ini gratis dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang di smartphone.

Berikut adalah sepuluh aplikasi penghasil uang gratis yang dapat membantu Anda menghasilkan hingga Rp100 ribu rupiah per hari dengan berbagai aktivitas menarik. Berikut ini adalah 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari terbaru yang di rangkum Okezone, Selasa (17/8/2024).

1. Streetbees

Streetbees menawarkan kesempatan untuk mengisi survei online yang berbasis pada cerita atau pengalaman pribadi. Setiap survei yang diisi akan memberikan imbalan yang bisa langsung ditransfer ke akun Anda.

2. TikTok

TikTok bukan hanya platform untuk hiburan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan. Pengguna dapat melakukan live streaming, menjadi konten kreator, atau bahkan berjualan produk di platform ini untuk mendapatkan penghasilan.

3. Google Opinion Rewards

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan uang dengan menyelesaikan survei singkat. Setiap survei yang diisi akan memberikan kredit yang dapat diuangkan atau digunakan untuk membeli aplikasi di Google Play.

4. MAGER

MAGER adalah aplikasi yang menawarkan pengguna untuk bermain game dan menyelesaikan misi tertentu. Setiap misi yang diselesaikan akan memberikan poin yang bisa ditukar dengan uang atau hadiah menarik lainnya.

5. Atta Pol

Atta Pol adalah aplikasi survei yang memberikan imbalan setelah Anda menyelesaikan setiap survei. Imbalan bisa berupa uang tunai yang langsung masuk ke akun PayPal atau saldo lainnya.

6. Cashzine

Membaca artikel dan membuat video promosi di Cashzine dapat memberikan Anda poin yang bisa ditukar dengan uang. Semakin banyak Anda membaca dan membuat konten, semakin banyak uang yang bisa Anda kumpulkan.

1 2
