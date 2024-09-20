Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Setuju Relaksasi Bea Impor Suku Cadang, Harga Tiket Pesawat Bisa Turun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |19:48 WIB
Sri Mulyani Setuju Relaksasi Bea Impor Suku Cadang, Harga Tiket Pesawat Bisa Turun
Sri Mulyani Setuju Relaksasi Bea Impor Suku Cadang. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan relaksasi bea impor suku cadang pesawat sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dengan ini diharapkan bisa berkontribusi dalam penurunan harga tiket pesawat ke depannya.

"Itu (pajak impor suku cadang) sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat (20/9/2024).

Menhub mengatakan, bea impor suku cadang ini menjadi komponen penting yang harus diturunkan. Sebab dampaknya, operator penerbangan Indonesia terancam untuk memilih melakukan perawatan dan perbaikan pesawat di luar negeri ketimbang dalam negeri karena relatif tidak dikenakan pajak.

Menurutnya kondisi ini akan berdampak lebih jauh terhadap industri penerbangan dalam negeri. Sebab ada tenaga kerja dibaliknya ketika maskapai melakukan perawatan atau perbaikan di dalam negeri.

"Karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect, satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau dikenakan pajak maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia itu malah diperbaiki di luar negeri," sambungnya.

Komponen pembentuk harga tiket pesawat yang juga sedang dalam kajian pemerintah adalah menurunkan harga avtur. Sebab saat ini harga avtur hanya di monopoli oleh Pertamina, sehingga harganya kurang kompetitif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185659/diskon_tarif_pesawat-HN1X_large.jpg
Jadwal, Link dan Cara Beli Tiket Diskon Pesawat untuk Libur Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement