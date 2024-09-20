Buku Sri Mulyani No Limits, Kilas Balik Perjalan Satu Koper hingga Menkeu Terlama Setelah Ali Wardhana

JAKARTA - Di penghujung masa jabatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan buku berjudul 'No Limits Reformasi dengan Hati'. Buku ini mengisahkan perjalanan Sri Mulyani mulai dari kisah satu koper hingga menjadi Menteri Keuangan terlama setelah Ali Wardhana.

Buku setebal 577 halaman ini mengungkap sisi lain yang selama ini tidak terekspos. Seperti kisah berbekal satu koper dari Washington DC, Amerika Serikat menuju Tanah Air. Kala itu Sri Mulyani yang tengah menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Mbak Ani, biasa disapa, terbang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Letnan Jendral TNI (Purnawirawan) Sudi Silalahi, yang menjadi timses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kemudian masuk menjadi Kabinetnya. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan pertama dan terlama dalam sejarah Kementerian Keuangan di Indonesia.

Peluncuran buku Sri Mulyani ini dihadiri oleh ekonom-ekonom senior sebut saja Destri Damayanti, Mirza Adityaswara, dan Agus Martowardojo. Sejumlah sahabat dan keluarga Sri Mulyani pun turut hadir, yang menjadikan situasi acara peluncuran tersebut menjadi hangat.

Buku diperkenalkan ke publik di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (20/9/2024) malam. Buku ini ditulis oleh jurnalis senior Metta Dharmasaputra dan tim.

(Feby Novalius)