Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Contoh Jawaban untuk Pertanyaan Kapan Bisa Mulai Bekerja

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |11:07 WIB
7 Contoh Jawaban untuk Pertanyaan Kapan Bisa Mulai Bekerja
7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja. Artikel ini akan memberikan referensi saat diberi pertanyaan “kapan kamu bisa memulai bekerja?” oleh rekruter.

Meskipun pertanyaan ini terlihat sederhana, namun kamu harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini.

Hal ini dikarenakan, para rekruter dapat mengevaluasi perilaku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kriteria dan kesediaan kamu untuk memulai bekerja.

Berikut 7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja yang telah dirangkum Okezone, Minggu (22/9/2024):

1. Jawaban Jika Kamu Bisa Bergabung Kapan Pun

Jika kamu sudah tidak memiliki tanggung jawab di perusahaan lama dan sudah siap untuk bergabung dengan perusahaan baru kapan saja, kamu bisa menggunakan jawaban ini. Tetapi akan lebih baik jika kamu tidak menjawab “Saya bisa bekerja besok, Pak/Bu”. Walaupun jawaban ini berkesan bagus, namun akan terkesan spontan dan akan kurang persiapan.

Akan lebih baik jika kamu menjawab “Karena saya saat ini tidak terikat dengan perusahaan lain dan tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan apa pun, saya bisa bergabung dengan perusahaan pada waktu yang ditentukan. Namun, saya memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikan beberapa tugas untuk mempersiapkan.”

2. Jawaban Jika Kamu Harus Pindah ke Luar Kota

Jika kamu melamar kerja di luar kota yang wajib work from office, tentunya membutuhkan waktu untuk persiapan seperti pindah rumah.

Namun jika kamu ada di situasi ini, kamu bisa menjawab “Jika saya lolos, saya membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan proses pindahan dan melakukan survei tempat tinggal. Waktu estimasi tersebut adalah waktu yang sudah saya hitung dengan mempertimbangkan banyak hal.”

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134614/ai-iKW0_large.jpg
Canggih! AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131638/karier-UBxC_large.jpg
Daftar 10 Perusahaan Besar yang Bisa Dukung Karier di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/622/3130998/karier-Hp2y_large.jpg
Ini 10 Tempat Terbaik untuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/622/3130370/pekerja-CSjI_large.jpg
Resign Sebelum Kontrak Habis Bisa Kena Denda? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129943/karier-jmZB_large.jpg
Daftar Pekerjaan yang Diprediksi Hilang dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/622/3093297/10-tips-kerja-cerdas-bukan-bekerja-lebih-keras-WE9yX87U3L.jpg
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement