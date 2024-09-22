7 Contoh Jawaban untuk Pertanyaan Kapan Bisa Mulai Bekerja

7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - 7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja. Artikel ini akan memberikan referensi saat diberi pertanyaan “kapan kamu bisa memulai bekerja?” oleh rekruter.

Meskipun pertanyaan ini terlihat sederhana, namun kamu harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini.

Hal ini dikarenakan, para rekruter dapat mengevaluasi perilaku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kriteria dan kesediaan kamu untuk memulai bekerja.

Berikut 7 contoh jawaban untuk pertanyaan kapan bisa mulai bekerja yang telah dirangkum Okezone, Minggu (22/9/2024):

1. Jawaban Jika Kamu Bisa Bergabung Kapan Pun

Jika kamu sudah tidak memiliki tanggung jawab di perusahaan lama dan sudah siap untuk bergabung dengan perusahaan baru kapan saja, kamu bisa menggunakan jawaban ini. Tetapi akan lebih baik jika kamu tidak menjawab “Saya bisa bekerja besok, Pak/Bu”. Walaupun jawaban ini berkesan bagus, namun akan terkesan spontan dan akan kurang persiapan.

Akan lebih baik jika kamu menjawab “Karena saya saat ini tidak terikat dengan perusahaan lain dan tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan apa pun, saya bisa bergabung dengan perusahaan pada waktu yang ditentukan. Namun, saya memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikan beberapa tugas untuk mempersiapkan.”

2. Jawaban Jika Kamu Harus Pindah ke Luar Kota

Jika kamu melamar kerja di luar kota yang wajib work from office, tentunya membutuhkan waktu untuk persiapan seperti pindah rumah.

Namun jika kamu ada di situasi ini, kamu bisa menjawab “Jika saya lolos, saya membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan proses pindahan dan melakukan survei tempat tinggal. Waktu estimasi tersebut adalah waktu yang sudah saya hitung dengan mempertimbangkan banyak hal.”