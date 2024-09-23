Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta BLT Lansia Rp600.000 Cair, Langsung Masuk ke Rekening

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |03:28 WIB
5 Fakta BLT Lansia Rp600.000 Cair, Langsung Masuk ke Rekening
Cara mencairkan BLT lansia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan BLT Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp600.000. Bansos KLJ ini merupakan pencairan tahap 3 pada September 2024.

Lansia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengeceknya melalui Bank DKI atau berbagai metode yang tersedia.

Berikut fakta mengenai BLT Lansia yang dirangkum Okezone, Senin (23/9/2024).

1. Program KLJ

Program KLJ adalah bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga lanjut usia (lansia) yang membutuhkan. Bansos ini bertujuan untuk membantu kebutuhan dasar lansia kurang mampu serta memberikan perlindungan sosial kepada mereka.

Lansia bisa mencairkan saldo sebesar Rp600.000 di Bank DKI.

2. Cara Mencairkan BLT di Kantor Cabang Bank DKI

Lansia harus membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan KTP asli untuk verifikasi. Setelah tiba di kantor cabang, informasikan kepada petugas bahwa Anda ingin mencairkan dana KLJ tahap 3.

3. Cara Mencairkan BLT di ATM Bank DKI

Jika KPM memiliki KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM, dana dapat ditarik langsung di ATM Bank DKI dengan langkah-langkah berikut:

- Masukkan kartu KKS

- Masukkan PIN

- Pilih menu “Penarikan Tunai”

- Pilih nominal Rp600.000 atau sesuai saldo yang tersedia.

- Verifikasi Data di e-Bansos

- KPM juga dapat memantau status pencairan dana melalui aplikasi e-Bansos. Cukup masukkan NIK KTP untuk memastikan apakah dana telah masuk atau masih dalam proses.

