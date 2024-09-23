Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2,38 Juta Pengguna Pakai Sistem Tiket Online, Total Penumpang Kapal 51,6 Juta Orang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:47 WIB
2,38 Juta Pengguna Pakai Sistem Tiket Online, Total Penumpang Kapal 51,6 Juta Orang
2,38 Juta Pengguna Pakai Sistem Online (Foto: ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Sistem digitalisasi di sektor transportasi laut memberikan kemudahan bagi penumpang kapal. Tercatat, sistem tiket online Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) hingga Juli 2024 telah digunakan oleh lebih dari 2,38 juta pengguna, dengan total penumpang mencapai 51,6 juta orang.

Vice President Pelayanan Pelanggan ASDP Windy Sustia Andale mengatakan, ASDP berinovasi hal pelayanan publik. Salah satunya melalui penerapan sistem tiket online Ferizy pada tahun 2020.

“Ferizy telah membawa perubahan signifikan dalam cara pelanggan membeli tiket, menjadikannya lebih praktis, efisien, dan modern. Hingga Juli 2024, sistem ini telah digunakan oleh lebih dari 2,38 juta pengguna, dengan total penumpang mencapai 51,6 juta orang. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi digital bagi peningkatan kualitas layanan ASDP,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Tak hanya itu, ASDP juga telah meningkatkan kapasitas dermaga dan memperluas jangkauan platform Ferizy hingga mencakup 39 pelabuhan di seluruh Indonesia.

Windy menambahkan bahwa berdasarkan data Engagement Rate periode Januari hingga Mei 2024, Ferizy mencatat tingkat keterlibatan pelanggan sebesar 71,1%.

“Ini menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan yang signifikan, dan kami akan terus berupaya mempertahankan momentum ini ke depannya,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Banner
Telusuri berita finance lainnya
