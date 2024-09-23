Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: APBN Defisit Rp153,7 Triliun per Akhir Agustus 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:54 WIB
Sri Mulyani: APBN Defisit Rp153,7 Triliun per Akhir Agustus 2024
Defisit APBN Agustus 2024 tembus Rp153,7 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp153,7 triliun mencapai pada Agustus 2024. Defisit APBN setara setara 0,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 defisit ini masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Defisit juga sejalan dengan pendapatan dan belanja negara.

"Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut kita lihat defisit APBN adalah Rp153,7 triliun, atau 0,68% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9/2024).

Selain itu, keseimbangan primer per Agustus 2024 masih dalam posisi surplus atau tercatat Rp161,8 triliun.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari pagu. Belanja ini tumbuh 15,3% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu.

Halaman:
1 2
