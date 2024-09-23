Wijaya Karya Industri Ekspor Jembatan Modular Unibridge ke Australia

JAKARTA - PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKAIKON) memperkuat posisinya sebagai produsen jembatan modular Unibridge berkualitas internasional. WIKAIKON mengirimkan 10 box jembatan modular Unibridge, untuk 2 girder jembatan span 51,7 meter, dengan berat total 160 ton dari Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka WIKAIKON.

Pengiriman dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Brisbane, Australia. Produk unggulan ini dijadwalkan akan tiba pada tanggal 11 Oktober 2024 dan akan dipasang di Munna Creek, Australia.

Pengiriman ini merupakan salah satu bukti kepercayaan yang diberikan pasar international kepada WIKAIKON dan komitmen dalam menjaga kualitas serta inovasi produk konstruksi baja serta mengukuhkan posisi perusahaan sebagai Fabrikator produk Baja terpercaya di pasar internasional.

Proyek jembatan modular di Munna Creek ini menegaskan kemampuan WIKAIKON untuk menyediakan solusi infrastruktur global yang cepat, kuat, dan berkualitas tinggi.

Direktur Utama WIKAIKON, Sidiq Purnomo menjelaskan bahwa jembatan modular Unibridge diproduksi secara segmental box (per section) dan dirakit menggunakan sambungan Ears & Pin.

Keunggulan Unibridge ini adalah lebih cepat diproduksi, lebih mudah dalam segi pengiriman dan lebih cepat dirakit, sehingga produktivitas selama fase fabrikasi dan instalasi jembatan akan meningkat.

Hal ini berujung pada peningkatan efisiensi yang akan dirasakan oleh pemilik pekerjaan. Produk ini juga memiliki tingkat presisi tinggi selama proses produksi, dengan dilakukannya trial assembly di workshop untuk memastikan span girder terinstal sesuai dengan geometri desain yang telah direncanakan.

Jembatan modular Unibridge ini merupakan hasil kerja sama antara WIKAIKON dan Matiere SAS dari Prancis. Produk ini diproduksi di Pabrik Fabrikasi Baja milik WIKAIKON, serta telah diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara.