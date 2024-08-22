Wijaya Karya (WIKA) Bakal Bayar Obligasi dan Sukuk Rp896 Miliar

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) siap membayar obligasi dan sukuk dengan nilai total sebesar Rp896 miliar. Secara rinci, perseroan akan membayar Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp571 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325 miliar.

“Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan yaitu pada 8 September 2024,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya saat Media Discussion di Jakarta pada Rabu (21/8).

Mahendra menjelaskan, upaya pemenuhan kewajiban kepada para pemegang obligasi ini merupakan salah satu hasil progresif dari langkah transformasi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat fundamental WIKA dalam melanjutkan bisnis yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, WIKA juga tetap melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu kepada para pemegang Obligasi dan Sukuk. Sebelumnya, WIKA telah melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp42,8 miliar pada 18 Juni 2024 lalu.