Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wijaya Karya (WIKA) Bakal Bayar Obligasi dan Sukuk Rp896 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:31 WIB
Wijaya Karya (WIKA) Bakal Bayar Obligasi dan Sukuk Rp896 Miliar
WIKA siap bayar obligasi dan sukuk yang jatuh tempo (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) siap membayar obligasi dan sukuk dengan nilai total sebesar Rp896 miliar. Secara rinci, perseroan akan membayar Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp571 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325 miliar.

“Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan yaitu pada 8 September 2024,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya saat Media Discussion di Jakarta pada Rabu (21/8).

Mahendra menjelaskan, upaya pemenuhan kewajiban kepada para pemegang obligasi ini merupakan salah satu hasil progresif dari langkah transformasi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat fundamental WIKA dalam melanjutkan bisnis yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, WIKA juga tetap melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu kepada para pemegang Obligasi dan Sukuk. Sebelumnya, WIKA telah melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp42,8 miliar pada 18 Juni 2024 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement