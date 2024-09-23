Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Ide Jualan Makanan Modal Rp50 Ribu

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:09 WIB
10 Ide Jualan Makanan Modal Rp50 Ribu
10 Ide Jualan Makanan Modal Rp50 Ribu. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 ide jualan makanan modal Rp50 ribu. Kini, masyarakat bisa menjual makanan yang praktis dan mudah hanya dengan modal receh.

Berikut rekomendasi 10 ide jualan makanan dengan modal Rp50 ribu yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/9/2024):

1. Menjual Dessert Box

Dessert box merupakan makanan penutup yang biasanya terdiri dari lapisan kue, krim, dan juga saus. Varian yang disediakan oleh penjual juga biasanya beragam. Dessert box ini biasanya dikemas dengan wadah plastik yang terbilang cukup murah di pasaran. Dengan modal 50 ribu, penjual bisa membuat dessert box secara pre-order.

2. Menjual Keripik Singkong

Keripik singkong merupakan makanan ringan yang bisa dijadikan ide referensi jualan hanya menggunakan modal 50 ribu. Singkong terbilang mempunyai harga yang cukup murah dan mudah ditemukan di mana saja. Dengan modal 50 ribu, penjual bisa membuat keripik singkong dalam jumlah sedikit tetapi menghasilkan untung yang banyak.

3. Menjual Baso Aci

Baso aci merupakan salah satu makanan khas Gen Z yang terbuat dari campuran tepung tapioka dan bumbu kering. Biasanya disajikan dengan kuah kaldu, batagor, dan juga tahu.

Dari bahan-bahan yang biasa ada dalam baso aci, penjual bisa memproduksi beberapa porsi baso aci untuk dijual dengan modal yang kecil.

4. Menjual Makaroni Basah & Kering

Makaroni basah & kering merupakan camilan populer yang terbuat dari makaroni yang digoreng atau dipanggang kemudian diberi bumbu-bumbu. Makaroni ini bisa dijual dengan modal yang murah dikarenakan harga dari bumbu-bumbu yang digunakan juga terbilang cukup murah dan mudah didapatkan di mana saja.

5. Menjual Baso Goreng

Baso goreng merupakan camilan yang lumayan diminati oleh masyarakat. Baso goreng ini merupakan makanan yang cepat laku dikarenakan mudah diterima oleh banyak orang dan bisa ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

6. Menjual Roti Bakar

Roti bakar merupakan salah satu camilan yang bahan produksinya terbilang murah. Pasalnya, penjual hanya membutuhkan roti tawar dan beberapa selai.

7. Menjual Cireng Isi

Cireng merupakan jajanan yang terbuat dari tepung tapioka dan biasanya diisi dengan ayam suwir, keju, ataupun sosis. Cireng isi salah satu jajanan yang banyak diminati, terutama oleh anak sekolah.

