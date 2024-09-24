Bukan VVIP Lagi, Jokowi Perintahkan Menhub Ganti Status Bandara Nusantara Jadi Komersial

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Bandara Nusantara dikonversi dari VVIP menjadi bandara komersial. Dia pun sudah menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke pak menteri perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial, airport untuk umum bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya," kata Jokowi usai mendarat di Bandara Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (24/9/2024).

Presiden memperkirakan kapasitas awal Bandara Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang hingga Desember 2024 mendatang. Sedangkan untuk target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah dioperasikan penuh sebagai bandara komersial.

Terkait target konversi bandara, Presiden mengungkapkan bahwa proses akan dimulai setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait ditandatangani.

BACA JUGA: Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini

"Ya nanti kalau perpresnya sudah, saya tandatangani berarti mulai setelah itu," kata Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan bahwa pertimbangan utama di balik perubahan status bandara ini adalah agar fasilitas tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Ya supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, ndak. Lebih bermanfaat lagi, yang mau umroh, yg mau haji, yg mau terbang dan ke dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat," ungkapnya.