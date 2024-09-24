Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bukan VVIP Lagi, Jokowi Perintahkan Menhub Ganti Status Bandara Nusantara Jadi Komersial

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:30 WIB
Bukan VVIP Lagi, Jokowi Perintahkan Menhub Ganti Status Bandara Nusantara Jadi Komersial
Jokowi minta bandara IKN jadi komersil (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Bandara Nusantara dikonversi dari VVIP menjadi bandara komersial. Dia pun sudah menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke pak menteri perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial, airport untuk umum bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya," kata Jokowi usai mendarat di Bandara Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (24/9/2024).

Presiden memperkirakan kapasitas awal Bandara Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang hingga Desember 2024 mendatang. Sedangkan untuk target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah dioperasikan penuh sebagai bandara komersial.

Terkait target konversi bandara, Presiden mengungkapkan bahwa proses akan dimulai setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait ditandatangani.

"Ya nanti kalau perpresnya sudah, saya tandatangani berarti mulai setelah itu," kata Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan bahwa pertimbangan utama di balik perubahan status bandara ini adalah agar fasilitas tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Ya supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, ndak. Lebih bermanfaat lagi, yang mau umroh, yg mau haji, yg mau terbang dan ke dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement