Adu Tarif Bayaran Pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, Siapa yang Paling Mahal?

Adu tarif Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal? (Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu tarif bayaran pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal? Keduanya merupakan pengacara kondang dengan sukses menangani kasus besar.

Apalagi, Otto Hasibuan memenangkan kasus Jessica Wongso. Sedangkan Razman Nasution saat ini sedang menangani kasus Vadel Badjideh. Lantas berapa gaji kedua pengacara handal tersebut?

Berikut adu tarif bayaran pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal?

- Otto Hasibuan

Nama Otto Hasibuan bukanlah hal yang asing di dunia hukum Indonesia. Sebagai salah satu pengacara papan atas yang sering menangani kasus-kasus besar, ia memiliki reputasi yang tak diragukan lagi dalam dunia peradilan.

Dia juga pernah menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso. Oleh sebab itu tak heran jika jasa hukum yang ditawarkannya memiliki nilai tinggi.

Menurut informasi yang beredar, biaya sewa jasa Otto Hasibuan dapat mencapai angka fantastis. Untuk menangani kasus-kasus tertentu, biaya jasa Otto Hasibuan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

Angka ini mencerminkan pengalaman dan keahlian Otto dalam menangani berbagai kasus hukum yang rumit, serta reputasinya sebagai pengacara yang selalu memberikan hasil terbaik bagi kliennya.