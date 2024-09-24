Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Tarif Bayaran Pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, Siapa yang Paling Mahal?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |08:16 WIB
Adu Tarif Bayaran Pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, Siapa yang Paling Mahal?
Adu tarif Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu tarif bayaran pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal? Keduanya merupakan pengacara kondang dengan sukses menangani kasus besar.

Apalagi, Otto Hasibuan memenangkan kasus Jessica Wongso. Sedangkan Razman Nasution saat ini sedang menangani kasus Vadel Badjideh. Lantas berapa gaji kedua pengacara handal tersebut?

Berikut adu tarif bayaran pengacara Otto Hasibuan dengan Razman Nasution, siapa yang paling mahal?

- Otto Hasibuan

Nama Otto Hasibuan bukanlah hal yang asing di dunia hukum Indonesia. Sebagai salah satu pengacara papan atas yang sering menangani kasus-kasus besar, ia memiliki reputasi yang tak diragukan lagi dalam dunia peradilan.

Dia juga pernah menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso. Oleh sebab itu tak heran jika jasa hukum yang ditawarkannya memiliki nilai tinggi.

Menurut informasi yang beredar, biaya sewa jasa Otto Hasibuan dapat mencapai angka fantastis. Untuk menangani kasus-kasus tertentu, biaya jasa Otto Hasibuan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

Angka ini mencerminkan pengalaman dan keahlian Otto dalam menangani berbagai kasus hukum yang rumit, serta reputasinya sebagai pengacara yang selalu memberikan hasil terbaik bagi kliennya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111//nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3190064//nikita_mirzani-joRT_large.jpg
Hukuman Diperberat saat Banding, Nikita Mirzani Mengaku Bakal Berjuang hingga Titik Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389//nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189114//virgoun-zoO9_large.jpg
Hot Gossip: Virgoun Siap Ambil Alih Hak Asuh Anak, Inara Rusli Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189073//nikita_histeris_di_sidang-Cx9v_large.jpg
Nikita Mirzani Marah Hukumannya Diperberat: Ada Uang Semua Lancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189053//nikita_mirzani-9Pax_large.jpg
Respons Nikita Mirzani saat Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun: Hukum Indonesia Bobrok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement