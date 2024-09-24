Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman Terbukti Membayar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |09:08 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman Terbukti Membayar
Ilustrasi 5 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rekomendasi 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari tanpa undang teman terbukti membayar bisa Anda coba.

Tentunya memudahkan Anda mendapatkan uang. Dengan menggunakan aplikasi penghasil uang di bawah ini, pengguna akan mendapat uang sekitar Rp50 ribu sehari.

Berikut adalah 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari tanpa undang teman terbukti membayar:

1. Jadi Duit

Rekomendasi aplikasi penghasil uang pertama adalah Jadi Duit. Aplikasi asli Indonesia ini dapat diunduh dengan mudah di Google Play Store. Untuk menghasilkan uang lewat aplikasi ini pun terbilang sangat udah.

Setiap pengguna hanya perlu mengumpulkan koin emas dengan cara mencoba sejumlah platform digital yang disarankan di aplikasi ini. Dengan begitu, pengguna bisa mendapat uang hingga 50 ribu perhari yang bisa ditarik kapanpun.

2. Crystal Synth

Berikutnya, ada aplikasi bernama Crystal Synth. Aplikasi ini terbukti membayar kepada setiap penggunanya yang berhasil menyelesaikan misi.

Di aplikasi ini, pengguna tidak perlu mengundang teman. Untuk mendapat uang, pengguna hanya perlu memainkan game untuk mendapat koin yang bisa ditukar menjadi saldo dana. Ukuran aplikasi ini pun terbilang kecil, yakni hanya 46 MB saja.

3. Cashzine

Bagi yang hobi membaca novel namun ingin dapat penghasilan, maka Cashzine solusinya. Di aplikasi ini, pengguna hanya perlu membaca sebanyak-banyaknya novel dalam durasi yang selama mungkin. Nantinya, mereka akan mendapat koin yang bisa ditukar menjadi uang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
