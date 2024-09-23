10 Aplikasi Penghasil Uang Resmi OJK Tanpa Undang Teman

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang resmi OJK tanpa undang teman. Adanya aplikasi ini menjadi kabar gembira untuk masyarakat yang ingin mencari uang tambahan hanya dengan scrolling social media. OJK telah merangkum aplikasi penghasil uang resmi tanpa harus mengundang teman.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang resmi OJK tanpa harus mengundang teman, dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/9/2024):

1. YUP!

YUP! merupakan aplikasi penghasil uang resmi yang terpercaya. YUP! Memiliki fungsi lain yaitu sebagai aplikasi pinjaman, namun bukan pinjaman online. Kamu dapat menggunakan metode QR Code untuk membayar belanjaan seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, kamu juga bisa mendapat potongan hingga Rp55 ribu jika belanja dengan minimal Rp55 ribu alias tidak berbayar. YUP! Menawarkan sistem afiliasi sehingga kamu bisa mendapatkan saldo tambahan.

2. DANA

DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang memiliki banyak promo menarik untuk penggunanya. Selain itu, DANA menyediakan metode pembayaran QR Code dan memiliki sistem undang teman yang menawarkan saldo serta voucher menarik.

3. Shopee

Tahukah kamu bahwa sekarang Shopee memiliki fitur terbaru yang memungkinkan user untuk mengupload dan melihat video yang diunggah oleh user Shopee lainnya? Dengan menonton video video yang ada, kamu berkesempatan untuk mendapatkan koin yang bisa dicairkan ke ShopeePay kamu lhoo.

4. SnackVideo

SnackVideo adalah salah satu aplikasi terbaik untuk menghasilkan uang dengan cepat. Cara kerjanya adalah dengan menonton video untuk mengumpulkan koin, kemudian dapat kamu tukar menjadi uang dan ditransfer ke akun DANA.

Selain itu, dengan kode referal, kamu dapat mengundang teman untuk menggunakan SnackVideo. Jika teman kamu menggunakan kode tersebut, maka kamu akan mendapatkan saldo tambahan.

5. JadiDuit

JadiDuit adalah aplikasi penghasil poin yang dapat langsung masuk ke rekening. Kamu dapat menukarkan poin menjadi saldo dengan cara menyelesaikan misi harian yang telah ditetapkan.

Aplikasi ini dapat memperoleh uang dan sangat mudah digunakan oleh banyak pengguna.

6. Sea Bank

Sea Bank bekerja sama dengan Shopee yang menawarkan berbagai promosi menarik. SeaBank merupakan aplikasi penghasil uang yang terdaftar di OJK. Kamu akan menerima bonus sebesar Rp35.000 setiap mengundang teman.

7. Helo

Helo adalah aplikasi media sosial yang dapat menghasilkan uang. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 865.000 kali sejak 2020. Kamu dapat mengakses berbagai konten dan berita di Helo, kemudian kamu akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo.