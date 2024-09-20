10 Aplikasi Penghasil Uang Nyata 2024 Terbaru

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang nyata 2024 terbaru, dapat memberikan peluang kepada pengguna untuk mendapatkan keuntungan. Dana yang didapatkan bisa melalui poin yang terkumpul melalui berbagai kegiatan yang dilakukan.

Berbagai pekerjaan yang ditawarkan dilakukan secara online melalui smarphone. Semakin konsisten pemakai melakukan pekerjaan, maka semakin banyak uang yang dihasilkan.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang nyata 2024 terbaru yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (20/9/2024):

1. VidNow

Pengguna aplikasi ini dapat menerima hadiah setelah menonton video dan menyelesaikan tugas harian. VidNow juga memberikan koin tambahan kepada pengguna melalui program referral.

2. Helo

Aplikasi ini menyajikan konten humor dan tren. Selain itu, pengguna bisa mendapatkan hadiah jika aktif membaca berita, menonton video, dan bermain game sederhana.

3. Fizzo Novel

Aplikasi ini memberikan saldo yang dapat ditukar dengan uang. Saldo diberikan setelah pengguna membaca novel dan cerita fiksi selama 30 menit.

4. Snack Video

Aplikasi yang sejenis dengan TikTok ini memberikan koin kepada penggunanya setelah menonton video dan berpartisipasi dalam program referral.

5. BuzzBreak

Pengguna dapat memperoleh poin melalui kegiatan membaca berita dan menonton video lucu. Poin yang didapatkan dari aplikasi BuzzBreak bisa ditukar dengan hadiah atau uang tunai.