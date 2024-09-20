10 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang yang aman. Banyak sekali peluang untuk mencari penghasilan tambahan melalui sosial media tanpa harus ribet ke luar rumah.

Namun penting untuk memilih dengan hati-hati aplikasi untuk mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu harus memilih aplikasi yang sudah terbukti aman dan membayar.

Berikut 10 aplikasi pengahsil uang yang aman, cepat dan mudah yang sudah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Jumat (20/9/2024).

1. Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang populer saat ini. Platform hiburan yang berbasis video dan foto juga menjadi tempat untuk mencari penghasilan tambahan melalui fitur live streaming dan juga menjadi content creator di platform ini.

Pengguna akun Tiktok marak sekali yang menjadi influencer atau content creator. Dari konten-konten yang menarik lah bisa mendapatkan perhatian dari brand dan mendapatkan endorsement.

Live streaming juga menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pendapat lebih di dalam platform Tiktok. Pada saat live streaming, ada dua metode untuk mendapatkan uang, yaitu bisa melalui berjualan ataupun hanya menghibur yang nantinya bisa memberi gift kepada streamer yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang dan masuk pada aplikasi uang DANA.

2. StreetBees

Pendapatan juga bisa dilakukan melalui StreetBees. Aplikasi ini membolehkan untuk mengisi survei online yang diisi berdasarkan cerita atau pengalaman pribadi. Imbalan berbentuk saldo atau pulsa nantinya akan dikirimkan langsung ke akun yang dihubungkan.

3. ShopBack

Untuk yang sering berbelanja online pastikan memiliki aplikasi ShopBack, Karena setiap transaksi akan mendapatkan cashback hingga 50% dari nilai transaksi yang dilakukan. ShopBack juga mempunyai misi yang harus diselesaikan dan nantinya dapat dicairkan menjadi uang tunai atau saldo DANA.

Aplikasi ini cukup terkenal karena banyak bekerjasama dengan toko online dan menawarkan cashback yang lumayan sehingga banyak direkomendasikan.

4. MAGER

MAGER merupakan aplikasi untuk pengguna yang gemar bermain game. Banyak misi dan game yang bisa diselesaikan untuk memenuhi penukaran uang atau hadiah menarik lainnya.

5. Atta Poll

Apabila memiliki banyak waktu luang, Atta Poll menyediakan survei yang bisa diisi dan kalau sudah selesai bisa ditukarkan menjadi imbalan berupa saldo PayPal atau saldo lainnya.

6. Cashzine

Reward juga bisa didapatkan melalui membaca berita, sangat cocok untuk yang gemar membaca berita. Membaca dan membagikan berita yang disediakan oleh Cashzine. nantinya akan mendapatkan koin, koin dapat ditukar menjadi saldo pada rekening bank maupun akun DANA.