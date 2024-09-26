Apakah Kartu ATM yang Hilang Bisa Dilacak? Ini Caranya

JAKARTA - Apakah kartu ATM yang hilang bisa dilacak? Ini caranya. Kehilangan kartu ATM adalah hal yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan kepanikan. Banyak orang bertanya-tanya, apakah kartu ATM yang hilang bisa dilacak?

Pada umumnya, kartu ATM tidak memiliki teknologi pelacakan seperti GPS yang memungkinkan kita mengetahui keberadaannya secara real-time. Namun, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan risiko dan mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda lakukan saat kartu ATM hilang.

1. Segera Blokir Kartu ATM

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah segera memblokir kartu ATM Anda. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakan kartu tersebut. Anda dapat melakukan pemblokiran melalui berbagai cara:

- Mobile Banking: Sebagian besar bank menyediakan layanan mobile banking yang memungkinkan Anda memblokir kartu ATM melalui aplikasi. Cari opsi untuk "Pemblokiran Kartu" atau "Layanan Kartu" di dalam aplikasi tersebut.

- Internet Banking: Melalui internet banking, Anda juga bisa langsung memblokir kartu ATM yang hilang.

- Call Center: Hubungi call center bank Anda untuk segera memblokir kartu ATM. Pastikan Anda memiliki nomor layanan pelanggan yang dapat dihubungi kapan saja.

2. Cek Riwayat Transaksi

Setelah memblokir kartu, cek riwayat transaksi terakhir di rekening Anda. Ini penting untuk memastikan apakah kartu Anda sudah digunakan oleh orang lain sebelum diblokir. Jika ada transaksi yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak bank agar tindakan lebih lanjut dapat diambil.

3. Laporkan Kehilangan ke Bank

Selain memblokir kartu, laporkan secara resmi kehilangan kartu ATM Anda ke bank. Ini akan membantu dalam penggantian kartu baru. Beberapa bank mungkin juga memerlukan surat pernyataan atau laporan kehilangan dari kepolisian, tergantung pada kebijakan bank masing-masing.