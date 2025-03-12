Nasib Mesin ATM dan EDC di Era Digitalisasi, Akankah Punah?

JAKARTA - Bisnis mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Electronic Data Center (EDC) di era digitalisasi akan mengalami perubahan. Pasalnya, industri perbankan sebagai penyedia alat transaksi bagi nasabahnya tersebut dapat mengefisiensikan anggarannya dengan inovasi teknologi saat ini.

1. Nasib Mesin EDC

Perusahaan Teknologi, Global Infotech Solution mengungkapkan, ke depan mesin EDC tidak lagi ada. Masing-masing mercant pengguna EDC dapat menggunakan handphone atau smartphone untuk transaksi pembayarannya.

"Mesin EDC kan mahal, nanti perbankan bisa memasukan sistem pembayaran di HP milik mercant. Jadi perbankan mendeliver sistem, sehingga tidak lagi menggunakan mesin EDC," ujar Deputy Managing Director & Group CTO GIS Andre Wihardjo, Rabu (12/3/2025).

Penggunaan sistem ini juga sangat membantu operasional perbankan yang sebelumnya harus membeli mesin EDC dengan harga yang sangat mahal. Belum lagi penggunaan mesin EDC sangat banyak digunakan berbagai mercant di seluruh Indonesia.

"Tentu sistem ini sangat efisien yang tadinya harus beli satu unit EDC, harus konek internet dan sebagainya tidak perlu lagi. Dengan software ini saya rasa efisiensinya besar karena hanya menggunakan HP milik mercant," ujarnya.