Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Catat Penerimaan Rp182,09 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |10:41 WIB
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Catat Penerimaan Rp182,09 Triliun
DJP Jakarta Khusus Catat Penerimaan Rp182 Triliun. (Foto: Okezone.com/DJP Jakarta Khusus)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mencatatkan realisasi penerimaan Rp182,09 triliun atau 68,59% dari target Rp265,46 triliun sampai dengan 26 September 2024.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Irawan mengatakan, realisasi penerimaan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp67,39 triliun, PPh Migas Rp48,74 triliun, PPN dan PPnBM Rp60,29 triliun, PBB dan BPHTB Rp5,34 triliun serta Pajak Lainnya sebesar Rp307,64 miliar.

“Terdapat 4 sektor dominan yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, yaitu sektor pertambangan dan penggalian Rp62,59 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp41 triliun, industri pengolahan Rp 40,62 triliun serta aktivitas keuangan dan asuransi Rp12,50 triliun. Keempat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi penerimaan sebesar 86 persen.” ungkap Irawan.

Penerimaan Pajak Regional Jakarta Dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional Jakarta pada Kamis 26 September 2024, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan memaparkan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp848,35 triliun, dengan total capaian 64,75% dari target pajak 2024.

“Penerimaan pajak terkontraksi sebesar 7,03% (yoy), utamanya disumbang oleh penurunan pada PPh Non Migas sebesar 9,83% (yoy). PPN terkontraksi akibat penurunan PPN Dalam Negeri sebagai dampak kenaikan restitusi, sedangkan PPh Migas terkontraksi dikarenakan penurunan lifting migas sementara PBB & Pajak Lainnya meningkat sebesar 46,05% (yoy), disumbang dari peningkatan PBB minyak dan gas bumi.” jelas Herry.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193603/keuangan-g8Hu_large.jpg
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026, Cek Aturan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/622/3193597/pajak-YLcu_large.jpg
Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Selama 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193515/pajak_coretax-avsI_large.jpg
Aktivasi Coretax Tembus 11,27 Juta Akun, DJP: Wajib Pajak Mulai Gunakan Sistem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193445/wajib_pajak-xcCy_large.jpg
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement